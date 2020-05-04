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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحة الروسية حول استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين"لعلاج كورونا؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
أكدت وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين"في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان "من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين".
وأوضحت أن هذا الدواء "لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة".
ويتوقع أن يوزع الدواء على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.
يشار إلى أن الكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا. لكن لهذين العقارين آثار جانبية خطيرة، خصوصاً إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معاً مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.
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