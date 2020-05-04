- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعلن تخصيص بلاده 500 مليون يورو للمساهمة فى التوصل لعلاج لكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
ايمانويل ماكرون
قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن بلاده ستساهم بـ500 مليون يورو من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر للمانحين للتصدى لفيروس كورونا، مضيفا أنه على العالم العمل لإنقاذ الأرواح والمشاركة فى المعركة ضد فيروس كورونا.
وشدد ماكرون على أنه بمجرد التوصل للقاح لابد من إنتاجه بشكل كبير وتوزيعه على الجميع.
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين ستساهم بـ525 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبى تخصيص مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد العالمى.
وتجاوز عدد الوفيات فى أوروبا فقط جراء فيروس كورونا 100 ألف حالة بينما تخطت الإصابات حاجز المليون.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعلن تخصيص بلاده 500 مليون يورو للمساهمة فى التوصل لعلاج لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.