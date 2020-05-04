ماكرون يعلن تخصيص بلاده 500 مليون يورو للمساهمة فى التوصل لعلاج لكورونا

الإثنين 4 مايو 2020

ايمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن بلاده ستساهم بـ500 مليون يورو من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر للمانحين للتصدى لفيروس كورونا، مضيفا أنه على العالم العمل لإنقاذ الأرواح والمشاركة فى المعركة ضد فيروس كورونا.

Advertisements

وشدد ماكرون على أنه بمجرد التوصل للقاح لابد من إنتاجه بشكل كبير وتوزيعه على الجميع.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين ستساهم بـ525 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبى تخصيص مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد العالمى.

وتجاوز عدد الوفيات فى أوروبا فقط جراء فيروس كورونا 100 ألف حالة بينما تخطت الإصابات حاجز المليون.