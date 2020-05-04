شاهد.. تقدم قوات الجيش الليبي في أكثر من محور في طرابلس

الإثنين 4 مايو 2020

كشف مصدر عسكري ليبي، تقدم قوات الجيش في أكثر من محور في طرابلس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تمهيد مدفعي وغارات طيران ليلي استهدفت أكثر من تمركز للميليشيات وعناصر من المرتزقة الأجانب.



ونقل موقع ارم نيوز عن الضابط سليمان الدينالي من عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي،أن قوات الجيش الليبي تقدمت في محور الرملة، واقتربت من كوبري الزهراء الذي يربط جنوب طرابلس بوسطها.

Advertisements

ونفى الدينالي، الأنباء المنقولة عن صفحات تابعة للميليشيات، بأن قواتهم تتقدم إلى نقطة تعرف بصيدلية البركة، مبينا أن نقطة تمركز البركة هي تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.

وأضاف الدينالي، أن قوات الجيش كبدت الميليشيات والمرتزقة عشرات القتلى، خصوصا في محور بوسليم، كما أن عددا من الأسرى وقعوا في قبضة قوات الجيش، مبينا أن من بين القتلى القيادي الميليشياوي حاتم الشتيوي القديري، والذي لقي مصرعه على يد قوات الجيش في محور بوسليم.

وأظهرت صفحات مؤيدة للجيش الليبي، مشاهد مصورة لقوات الجيش وهي تمشط جزءا من محور الرملة، وتحدد ما يعرف بنقطة صيدلية البركة، ويظهر في المقطع تمركزا للميليشيات سيطرت عليه قوات الجيش بجانب أحد المساجد بالمنطقة، وهي نقطة نفت الميليشيات سقوطها بيد قوات الجيش الليبي.