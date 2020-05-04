بتكليف من السيسي.. أربع طائرات مصرية محملة بالمستلزمات الطبية تتجه للسودان

الإثنين 4 مايو 2020

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.



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وبحسب مصادر رسمية، تشمل شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.

ولفتت إلى أن تلك المساعدات تأتي تأكيداً علي عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجنع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.