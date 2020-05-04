توزيع سلال غذائية ومساعدات ايوائية للمتضررين والنازحين في مأرب وحضرموت

الإثنين 4 مايو 2020

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، والتي استفاد منها 204 أسر، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في محافظة مأرب، اشتملت على توزيع 200 خيمة و800 بطانية، و400 بساط، استفاد منها 1,200 فرد.

ووزع المركز ، 1,981 سلة غذائية رمضانية تزن 147 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب، استفاد منها 827 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 2,000 كرتون من التمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، استفاد منها 12,000 فرد.