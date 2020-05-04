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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية: مقتل 9 من عناصر شرطة درعا إثر هجوم إرهابي والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا.
وقد قررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الحكومة السورية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - اليوم الأحد - أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.
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