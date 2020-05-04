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الرئيس هادي يهنئ ملك هولندا بيوم التحرير

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 4 مايو 2020

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ،اليوم، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية ،عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق التقدم والازدهار.

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