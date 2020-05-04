شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يهنئ ملك هولندا بيوم التحرير والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ،اليوم، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية ،عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق التقدم والازدهار.

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