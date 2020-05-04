"الصلاة من أجل الإنسانية" أبوظبي ترسخ مكانتها عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي أُنشئت بقرار من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نداءً عالميًا إلى جميع الناس على اختلاف أديانهم بالدعاء والصلاة والصيام من أجل الإنسانية يوم 14 مايو 2020 كي يُعين الله البشرية جمعاء على مواجهة الجائحة.

مليار يورو من فرنسا وألمانيا لتوفير لقاحات ضد كورونا

لاقت المباردة ترحبيبا ودعما كبيرا من قبل رموز دينية وشخصيات سياسية أبرزهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ورمضان قديروف الرئيس الشيشاني.

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