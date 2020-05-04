ألمانيا تمدد "تدابير كورونا" على حدودها حتى منتصف مايو

الخليج 365الإثنين 2020/5/4 06:07 م بتوقيت أبوظبي
مددت ألمانيا، الإثنين، إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو المقبل ضمن تدابير تستهدف وقف تفشي فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الإثنين إن بلاده المشتركة في منطقة الشنجن مفتوحة الحدود في أوروبا ستمدد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو/أيار.
وأضاف أن الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية وقال: "بالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".
وفرضت العديد من دول منطقة شنجن إجراءات على حدودها بشكل طارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن الإجراءات تقليص عبور الأوروبيين من وإلى البلاد.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الإثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175. وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.
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