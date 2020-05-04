الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/5/4 05:05 م بتوقيت أبوظبي
منع الجيش الإسرائيلي قيام جنوده من الرقص في إطار فرق الجيش الترفيهية بعد أن أثار تسجيل فيديو لمجندين يتمايلان على المسرح انتقادات.
وأغلب الإسرائيليين يجندون في الجيش في سن 18 عاما لمدة عامين أو 3 أعوام. ويسمح لقلة منهم من أصحاب المواهب الفنية أو المهارات الرياضية مواصلة هواياتهم أثناء أداء الخدمة العسكرية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه عندما جُند نجما موسيقى البوب نوا كيريل ويوناتان مارجي، وسع الجيش الفرق الترفيهية التي انضما إليها لتشمل راقصين مساعدين من أجل تقديم عروض أكثر احترافية.
لكن القيادات العليا بالجيش أعادت النظر في الأمر بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الفيديو الذي يصور كيرل بزيها العسكري وهي تغني ويرقص خلفها الجنديان.
وعلى ما يبدو لا تثير مشاهد قتل الفلسطينيين حفيظة قادة جيش الاحتلال مثلما يثيرهم تمايل جنودهم على أنغام الموسيقى.
وفي ديسمبر من العام الماضي أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الغضب في إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنود الإسرائيليون ممنوعون من "الرقص" بأوامر عليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.