الجنود الإسرائيليون ممنوعون من "الرقص" بأوامر عليا

منع الجيش الإسرائيلي قيام جنوده من الرقص في إطار فرق الجيش الترفيهية بعد أن أثار تسجيل فيديو لمجندين يتمايلان على المسرح انتقادات.

وأغلب الإسرائيليين يجندون في الجيش في سن 18 عاما لمدة عامين أو 3 أعوام. ويسمح لقلة منهم من أصحاب المواهب الفنية أو المهارات الرياضية مواصلة هواياتهم أثناء أداء الخدمة العسكرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه عندما جُند نجما موسيقى البوب نوا كيريل ويوناتان مارجي، وسع الجيش الفرق الترفيهية التي انضما إليها لتشمل راقصين مساعدين من أجل تقديم عروض أكثر احترافية.

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لكن القيادات العليا بالجيش أعادت النظر في الأمر بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الفيديو الذي يصور كيرل بزيها العسكري وهي تغني ويرقص خلفها الجنديان.

وعلى ما يبدو لا تثير مشاهد قتل الفلسطينيين حفيظة قادة جيش الاحتلال مثلما يثيرهم تمايل جنودهم على أنغام الموسيقى.

وفي ديسمبر من العام الماضي أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الغضب في إسرائيل.