انت الان تتابع إيران تعيد فتح مساجد وتسجل 74 وفاة إضافية بالفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعادت إيران الإثنين فتح مساجد في أجزاء من البلاد اعتبرت منخفضة المخاطر على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أوقع 74 وفاة إضافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن الوفيات الجديدة ترفع إلى 6277 الحصيلة الرسمية للوفيات المسجلة في إيران منذ الإعلان عن أولى الإصابات في منتصف شباط/فبراير.

والرقم أعلى من وفيات الأحد حين سجلت 47 وفاة، هي أدنى حصيلة يومية في 55 يوما.

وتم تسجيل 1233 حالة إصابة بكوفيد19 في الساعات ال24 الماضية، بحسب جهانبور، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 98 ألفا و647.

وسيُسمح للمساجد بإعادة فتح أبوابها أمام المصلين في 132 منطقة إدارية، أو حوالي ثلث المناطق التي تعتبر منخفضة المخاطر.

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وبدأت الجمهورية الإسلامية باستخدام نظام يرمز له بألوان الأبيض والأصفر والأحمر لمختلف المناطق لتصنيف درجة خطورة الفيروس فيها.

وعلى المساجد الامتناع عن تقديم الطعام والشراب وأن توفر مطهرا للأيدي وتقوم بتعقيم جميع الأسطح، بحسب بيان نشرته وكالة إسنا للأنباء.

وأوضح جهانبور أن 79 ألفا و397 من المصابين الذين أدخلوا المستشفى للعلاج منذ إعلان إيران عن أولى الإصابات في منتصف شباط/فبراير، خرجوا من المشافي فيما لا يزال 2676 في حالة حرجة.

وقال إن إيران من بين "أول خمس دول في العالم" لديها أكبر عدد من المتعافين، من دون تقديم أي تفاصيل.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.