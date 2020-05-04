صحيفة ألمانية: أردوغان يبنى قناة اسطنبول لتجميل صورته رغم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

نشرت صحيفة بيلد الألمانية تقريرًا حول ديكتاتورية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومضيه قدمًا فى إنشاء "قناة اسطنبول" فى تركيا، بهدف الحفاظ على سلطته، رغم تحذيرات الخبراء بأضراره على النظام البيئى، بالإضافة إلى انتقادات معارضيه التى اتهموه بالخيانة.

وكانت "قناة اسطنبول" وهى ممر مائي اصطناعي من بحر مرمرة إلى البحر الأسود ، غرب مضيق البوسفور الشهير -على أجندة أردوغان منذ عام 2011، وإنشاء ثمانية جسور فوق وخط مترو أنفاق تحت القناة . ومن المتوقع أن يبدأ البناء قريبًا ، بتكلفة حوالي 75 مليار ليرة تركية ، حوالي 10 مليار يورو، ومع ذلك ، يفترض الخبراء أن التكاليف ستكون أعلى بكثير: حتى 14 مليار يورو. ويعد الممر المائي جزءًا من سلسلة من مشاريع البنية التحتية الطموحة لإسطنبول، و تم الانتهاء بالفعل من بناء الجسر الثالث فوق البوسفور والمطار الضخم في شمال المدينة، وسيتم ربطهم بقناة المستقبل عن طريق الطريق السريع، ومن المقرر أيضا يخت وميناء حاويات وسيتم بناء مدينة جديدة على القناة ، وفقا للحكومة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500،000 نسمة. وفى الوقت الذى يصف أردوغان نفسه المشروع بأنه "مجنون" - ويعني ذلك بمعنى إيجابي، وجد عمدة اسطنبول ، منافس أردوغان وسياسي المعارضة إكرام إمام أوغلو ، كلمات أخرى للمشروع: "كارثة" لإسطنبول ، و "خيانة" و "قتل". وكان إمام أوغلو قد ألحق أضراراً بالغة بحزب أردوغان حزب العدالة والتنمية العام الماضي عندما فاز في انتخابات اسطنبول، ثم ألغى حزب العدالة والتنمية وكرر الانتخابات - لكن إمام أوغلو فاز مرة أخرى. ويحذر الخبراء من ضرر لا يمكن إصلاحه للنظام البيئي في اسطنبول وأن موارد مياه الشرب ستكون معرضة للخطر، ويتهم النقاد الحكومة أيضًا بتقديم عطاءات للعمل على الجسور التي ستعبر القناة في منتصف أزمة كورونا. حيث يقود المشروع إلى الأمام، على الرغم من أن الوباء سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد المضطرب بالفعل. كما ينتقد جوركان أكجون ، رئيس مكتب المدينة للبناء والتخطيط الحضري ، حقيقة إنشاء "جزيرة" في إسطنبول المعرضة لخطر الزلازل بين مضيق البوسفور والقناة الموازية الجديدة، ويحذر من أنه في حالة الطوارئ ، فإن ذلك سيجعل الإخلاء والدعم اللوجستي أكثر صعوبة، وفي الواقع ، لا ينبغي بناء شمال اسطنبول على أي حال ، وقد تم وضعه في ما يسمى بالخطة الرئيسية في عام 2009. ورفعت إدارة المدينة دعوى قضائية وجمع التوقيعات ضد إنشاء القناة، وفي نهاية ديسمبر ، أوضح إردوغان لإمام أوغلو: "أنت لا تقرر بشأن قناة اسطنبول ، سلطة اتخاذ القرار تقع على عاتقي".