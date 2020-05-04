السعودية تعلن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة لـ 28656

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أعلن مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالى، عن تسجيل (1645) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالمملكة. ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28656.



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وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية - خلال مؤتمر صحفى، عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 191 حالة، منوها بارتفاع عدد حالات التعافي في المملكة إلى 4476.

وأمس، أعلن العبدالعالى، عن تسجيل (1552) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالمملكة.

وأوضح أن الحالات الجديدة منها 301 حالة لسعوديين بنسبة بلغت 19% في حين بلغ عدد غير السعوديين 1251 حالة بنسبة 81%.

وبين أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (27011) حالة مؤكدة، منها (22693) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (4134) حالة بإضافة (369) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (184) حالة بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، منهم حالتان لسعوديين و6 حالات لغير سعوديين.