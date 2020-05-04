ترامب يهاجم جورج بوش بشكل على تويتر بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش إلى الوحدة فى مواجهة وباء كورونا الذى وصفه بالعدو المشترك، هاجمه الرئيس دونالد ترامب على حسابه على تويتر، حيث نشر ترامب تغريدة على تويتر نقل فيها ما قاله بيت هيجسيث على قناة فوكس نيوز تعليقا على كلام بوش.



وقال "بالمناسبة، أقدر الرسالة من الرئيس الأسبق بوش ، لكن اين كان خلال العزل ولم يدعو إلى تنحية الحزبية جانب". وتابع ترامب قائلا إن بوش لم يكن فى أى مكان يتحدث عن أكبر خدعة فى التاريخ الأمريكى، على حد وصف ترامب.

وكان بوش دعا الأمريكيين إلى التخلى عن الانقسامات الحزبية فى وجه التهديد المشترك المتمثل فى وباء كورونا، وذلك فى رسالة بالفيديو بثها السبت.

Advertisements

وقالت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية إن تعليقات بوش جاءت بعد صدام حكام الولايات الديمقراطيين مع الرئيس الجمهورى دونالد ترامب حول استجابة البيت الأبيض لوباء كورونا، وتسيس حتى الأدوية التى يمكن أن تعالج الفيروس.

وقال بوش فى رسالته "دعونا نتذكر صغر حجم خلافاتنا فى وجه هذا التهديد المشترك. وفى التحليل النهائى لسنا مقاتلين حزبيين. ولكننا بشر، كلانا معرض للخطر، ورائعون بنفس القدر فى نظر الله، ننهض أو نسقط معا".

وفى الفيديو الذى تصل مدته ثلاث دقائق، ونشره المركز الرئاسى لجورج دبليو بوش، قال الرئيس الأسبق إنه رأى الأمة تتبنى واجبات جديدة لم يكن ممكنا تجنبها بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، المعنويات قائمة وجيدة فى أمريكا. وحذر بوش أيضا من أن تأثير الوباء لن يتم الشعور به بنفس القدر.

وقال: دعونا نتذكر أن المعاناة التى شهدناها كأمة لا تقع بالتساوى. فى الأيام القادمة، سيكون من المهم بشكل خاص العناية بطرق عملية بالمسنين والمرض والعاطلين. فقد تقدم أكثر من 30 مليون شخص بطلب إعانة البطالة فى الأسابيع الستة الماضية، مع إغلاق الاقتصاد إلى حد كبير لمكافحة الوباء".