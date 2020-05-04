شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفرج عن الصحفي الصمدي بعد 9 أشهر من الاعتقال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أفرجت ميليشيا الحوثي فجر اليوم الإثنين، عن الصحفي عبد الحافظ الصمدي، من أحد السجون التابعة لها في صنعاء.



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واختطف مسلحو الجماعة الصحفي عبد الحافظ الصمدي من أمام منزله في محافظة صنعاء، نهاية شهر يوليو من العام 2019، بالرغم من توقفه عن العمل الصحفي منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل خمس سنوات.

وقال محامي الصحفيين المختطفين لدى الحوثي عبدالمجيد صبرة، إن "الصحفي عبد الحافظ هزاع ثابت الصمدي حرا طليقا بعد اعتقال تعسفي من 27/7/2019 م حتى يومنا هذا".

وأضاف في منشور له على فيسبوك أن قرار الإفراج جاء "لعدم كفاية الأدلة، مع انه كان من المفترض قانونياً التحقق من ذلك قبل الاعتقال"