- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفرج عن الصحفي الصمدي بعد 9 أشهر من الاعتقال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أفرجت ميليشيا الحوثي فجر اليوم الإثنين، عن الصحفي عبد الحافظ الصمدي، من أحد السجون التابعة لها في صنعاء.
واختطف مسلحو الجماعة الصحفي عبد الحافظ الصمدي من أمام منزله في محافظة صنعاء، نهاية شهر يوليو من العام 2019، بالرغم من توقفه عن العمل الصحفي منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل خمس سنوات.
وقال محامي الصحفيين المختطفين لدى الحوثي عبدالمجيد صبرة، إن "الصحفي عبد الحافظ هزاع ثابت الصمدي حرا طليقا بعد اعتقال تعسفي من 27/7/2019 م حتى يومنا هذا".
وأضاف في منشور له على فيسبوك أن قرار الإفراج جاء "لعدم كفاية الأدلة، مع انه كان من المفترض قانونياً التحقق من ذلك قبل الاعتقال"
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تفرج عن الصحفي الصمدي بعد 9 أشهر من الاعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.