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السعودية تسجل ١٦٤٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

السعودية تسجل ١٦٤٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

 أكد متحدث وزارة الصحة في السعودية تسجيل 1645 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

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وأضاف أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 28656 حالة، بينها 23989 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

 

وتابع: نحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة

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