شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل ١٦٤٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد متحدث وزارة الصحة في السعودية تسجيل 1645 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

Advertisements وأضاف أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 28656 حالة، بينها 23989 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة. وتابع: نحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة

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