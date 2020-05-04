نشرت جريدة اليوم السابع تصريحات اللواء خالد الشاذلي ، في سلسلة شاهد على الجريمة ، وفي التفاصيل ، حدث قبل 6 سنوات من الآن، في عام 2014، تعددت البلاغات من المواطنين، بوجود أعطال مفتعلة بماكينات الصراف الآلي في الشوارع بأسوان، مما تسبب في تأخر صرف رواتب ومعاشات المواطنين.
وأوضحت السابع أن التحريات توصلت بمساعدة تفريغ كاميرات المراقبة إلى وجود تشكيل نسائي إرهابي وراء ارتكاب هذه الوقائع، وتم القبض عليهن، حيث اعترفن بأنهن كون جماعة سرية تتبع القيادات الإرهابية الهاربة لتركيا، وصدر لهن تكليفات بتعطيل ماكينات صرف الأموال، لمضايقة المواطن وإلهاب مشاعرهم ضد الحكومة.
موقف محرج لإحدى السيدات في التحقيق
وأثناء التحقيق مع السيدات المقبوض عليهن، حدث موقف طريف، يرويه اللواء خالد الشاذلي، الذي كان يشغل مسئول المباحث وقتها.
حيث يقول "الشاذلي": بالرغم من أن المتهمات ارتكبن جرائم كبيرة، إلا أننا أحسن معاملتهن أثناء الاستجواب باعتبارهن سيدات، فقالت سيدة لي: الحمد لله إنك مش خالد الشاذلي، دا بيقبض على الاخوات ويغتصبهم، فتبسمت وسألتها: هل تعرفي خالد الشاذلي، فأجابت بالنفي، فقطع حديثنا أحد الزملاء الذي دخل علينا، وقال لي : مساء الفل يا خالد الشاذلي، وعندها احمر وجه السيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر «الحمد لله إنك مش خالد الشاذلي دا بيقبض على الأخوات ويغتصبهم» .. اللواء خالد الشاذلي يروي تفاصيل سقوط «خلية نسائية» تخريبية في أسوان وموقف محرج لإحدى السيدات أثناء التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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