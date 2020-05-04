بعد أخبار حدوث «إنقلاب على تميم» وتبادل إطلاق للنار وإنفجارات .. الخارجية القطرية ترد ووكالة روسية تنشر تفاصيل الأوضاع في الدوحة

ردت وزارة الخارجية القطرية، اليوم ، على الأنباء التي زعمت حدوث انقلاب في البلاد.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد "حشو إعلامي"، مضيفا أنها "أخبار كاذبة".

سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي وتحليق المروحيات وتبعه دوي انفجارات

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ونقلاً عن البوابة نيوز التي كتبت حول الموقف في قطر: سيطرت حالة من القلق على الأجواء في قطر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي وتحليق المروحيات وتبعه دوي انفجارات، وانحسرت الأحداث بين العاصمة الدوحة ومدينة الوكرة الواقعة على الساحل الشرقي الجنوبي لقطر.

وأضافت البوابة : رجح نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يكون هناك انقلاب يقوده حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق ضد تميم بن حمد، بسبب إصدار الأخير لأوامر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى ميداني في الدوحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين، فيما تحدث آخرون عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سببا لذلك

الأوضاع في الدوحة الآن

نقلت "سبوتنيك" عن مراسلها في قطر، أنه تجول في العاصمة الدوحة، المناطق المحيطة بقصر الأمير ومنطقة الوكرة، من أن الوضع هناك هادئ وطبيعي، ولا توجد أي أدلة على انقلاب مزعوم.