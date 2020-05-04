للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية ومدى جاهزيتهم.. وزير الدفاع يتفقد اصطفاف لقوات الصاعقة ويستعرض معدات مجابهة كورونا

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضورالفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكى لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى للقوات، ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم .

وأشار الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، مؤكداً أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته , وأن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس " كورونا " والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

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وطالب القائد العام مقاتلى الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر فى ظل ما تواجهة من تحديات خلال الفترة الحالية .

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدي جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

كما تفقد معرض لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار إستراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات .