مقتل خمسة من عناصر الأمن الأفغان في انفجار شاحنة

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قتل خمسة من عناصر قوات الأمن الأفغانية في تفجير استهدف قاعدتهم، حسبما أعلن مسؤولون الإثنين، بعد أيام قليلة على تحذير الجيش الأميركي حركة طالبان من القيام بأعمال عنف.

والشاحنة المفخخة التي انفجرت في ساعة متأخرة الأحد في عملية تبناها المتمردون، هي الأولى من نوعها منذ توقيع الحركة المتمردة على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي في مسعى لإرساء السلام في البلاد.

واستهدف المتمردون قاعدة مشتركة يستخدمها الجيش الأفغاني ووكالة الاستخبارات الأفغانية في ولاية هلمند الواقعة جنوبا. وقتل خمسة من عناصر الأمن وأصيب سبعة بجروح، وفق ما أعلن عمر زواك المتحدث باسم حاكم الولاية لوكالة فرانس برس.

وأكد ضابط في الجيش الأفغاني الهجوم. وقال عناية الله عابد "لدينا خمسة قتلى جميعهم من أفراد وكالة الاستخبارات" مضيفا أن ثمانية آخرين اصيبوا بجروح في التفجير.

وأوضع قائلا "كان تفجيرا بشاحنة مفخخة استهدف قاعدتنا. نصف القاعدة دمرت في الهجوم". وكان الجيش الأميركي قد وجه السبت تحذيرا لطالبان.

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وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت في رسالة موجهة للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "في حال لم يخفّض العنف، حينها نعم ستكون هناك ردود".

بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقّع في الدوحة في 29 شباط/فبراير، التزمت الحركة المتمردة وقف هجماتها ضد القوات الأميركية وحلفائها الأجانب، ووافقت على بدء محادثات سلام مع حكومة كابول مقابل انسحاب للقوات الأجنبية.

وفي حين أوقفت طالبان مهاجمة قوات التحالف في المدن، عادت بمجرد توقيع الاتفاق لاستهداف القوات الحكومية بمعدل 55 هجوما في اليوم، وفق ما يقول مسؤولون أفغان.

ولطالما كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يريد سحب جيش بلاده من أفغانستان، فيما يعتبر خبراء أنّ طالبان تدرك أنها ما لم تستهدف القوات الأميركية والأجنبية فإنّ تداعيات مهاجمة القوات الحكومية ستبقى محدودة.