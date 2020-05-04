كوريا الجنوبية تعيد فتح المدارس من الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يعود الطلبة الكوريون الجنوبيون إلى المدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين، في وقت تسعى البلاد للعودة إلى طبيعتها بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة.

وأُغلقت المدارس مطلع مارس بينما تعرّضت كوريا الجنوبية لأولى موجات تفشي الفيروس إذ كانت في إحدى المراحل بين الدول الأكثر تضررا في العالم بعد البر الصيني الرئيسي.

لكن يبدو أنها تمكّنت من احتواء الوباء بفضل برنامج واسع النطاق حظي بكثير من الإشادة قائم على تعقّب المخالطين لحالات مؤكدة وإجراء فحوص لهم وعلاج المصابين منهم.

ويدرس الطلبة في صفوف عبر الإنترنت منذ أبريل لكن المسؤولين أشاروا إلى أن المدارس ستبدأ إعادة فتح أبوابها بشكل تدريجي اعتبارا من الأربعاء المقبل وصولا إلى الأول من يونيو.

وقالت وزيرة التعليم يو إيون-هاي إن "إعادة فتح المدارس لا تعني انتهاء كوفيد-19"، مشددة على وجوب مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية للعودة إلى "الصفوف الحرة والمليئة بالحماسة" كما كان الوضع قبل تفشي الفيروس.

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وأفادت أنه سيتعيّن على الطلبة وضع كماماتهم طوال اليوم باستثناء فترة الغداء والإبقاء على مسافة آمنة بين بعضهم البعض، مضيفة أنه سيتوجّب عليهم تنظيف طاولاتهم كل صباح فور وصولهم.

ويأتي القرار بشأن المدارس قبيل تخفيف كوريا الجنوبية المرتقب لقواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأربعاء.

ويتوقع أن تبدأ المواسم الجديدة لبعض رياضات المحترفين هذا الأسبوع بعدما تأجّلت جرّاء المخاوف المرتبطة بالفيروس، رغم أن المباريات ستنظّم في أماكن مغلقة.

وسجّلت كوريا الجنوبية ثماني إصابات جديدة بالفيروس الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و801، وفق المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض.

وأما حصيلة الوفيات المعلنة في البلاد فبلغت حوالى 250، أي أقل بكثير من تلك التي سجّلت في إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.