شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من إهمال المراحيض العامة ودورها فى نقل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن شكاوى المواطنين من عدم نظافة دورات المياه العامة بمختلف محافظات مصر، وإشكالياتها فى ظل المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وقال أبو العلا: "تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح المصريين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال سعيها اتخاذ كل التدابير والإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء وانتقال مصر لمرحلة أكثر خطورة تدمر القطاع الصحى والاقتصادى".

وأضاف أنه على الرغم من جدية هذه الإجراءات ونجاحها فى الحفاظ على مصر من الانزلاق فى سيناريو كارثى، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية أخرى للتصدى لانتشار الإصابة بهذا المرض والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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ولفت عضو مجلس النواب إلى أن غض النظر عن نظافة دورات المياه فى الأماكن العامة أمر مقلقًا للغاية، وذلك لأن الحمامات العامة بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفيروسات، حيث إنها عادة لا تحصل على النظافة والتعقيم اللازمين لها حتى تصبح آمنة للاستخدام، والخطورة هنا أنها قد تتسبب فى نقل فيروس كورونا والعديد من الأمراض الأخرى.

واختتم حديثه بقوله: "تحتاج دورات المياه العامة لإجراءات احترازية من نظافة وتعقيم دائمين، وهو من شأنه التقليل من انتشار فيروس كورونا والأوبئة المختلفة".