شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لا يجب التوظيف السياسى عند الأزمة وعلينا جميعا التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نحن الآن علينا أن نتضامن لا فرق بين غنى وفقير، لافتا إلى أن رجال الأعمال ساهموا بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق رعاية الأسر المحتاجة اجتماعيا، مضيفا لا يجب التوظيف السياسى عند الأزمة.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، نتمنى أن نصل إلى أن يتم ضخ جميع الفوائض بالبنوك داخل الاقتصاد المصرى.

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وقال أنتمى لمحافظة هى بشهادة جهاز التعبئة والإحصاء أفقر محافظة وجميع النواب جاءوا من دوائر تعانى، مضيفا يجب أن نوزع المعاناة على بعض.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب نحن لا نجلد الذات، والمحاسبة بعد انتهاء الأزمة وأى واحد له نقد أو تحفظ فعليه أن يؤجله إلى ما بعد انتهاء الأزمة.

وأوضح نحن نتضامن مع بعضنا فى وقت الأزمات، لافتا إلى أنه فى سنة 67 ساهم الجميع فى المجهود الحربى، وكلنا نتذكر مساهمة أم كلثوم فى المجهود الحربى وتوفيق الحكيم والعمال.