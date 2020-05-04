شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلب 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لتطبيق التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتعزيز مُخصصات الإنفاق على مشروع موازنة الهيئة خاصة فى الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) والباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، وذلك للبدء فى تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.

وطلب السبكى دعم الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.6 مليار جنيه ليصل إجمالى مخصصات الباب إلى 4 مليارات جنيه، كما طلب دعم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى نحو 3.5 مليارات جنيه، لتتخطى إجمالى الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الهيئة على مشروع موازنتها الـ4 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.