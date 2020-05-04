شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإلزام المولات باستخدام بوابات التعقيم ودخول أعداد محدودة دوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة بخصوص وضع بوابات تعقيم على المولات التجارية خاصة مع إعلان مصر استعدادها لاستئناف الحياة الطبيعية فى شهر يونيو وإعلان خطتها فى ذلك للتعايش معه فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا واتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة، تظهر الضرورة لاتباع إجراءات تضمن عدم الوصول إلى مراحل خطرة.

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وأوضح أن المراكز التجارية والمولات تمثل مواقع شديدة التجمعات وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، وبالتالى لابد من إلزامها بتركيب بوابات ذكية لتعقيم مرتادى هذه المراكز، حفاظا على معدلات آمنة لانتشار الفيروس، وأن يتم السماح بدخول أعداد محدودة يوميا لا تتخطى الـ30% من طاقتها الاستيعابية، تجنبا لأى تجمعات وللحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين، مشددا على ضرورة أن مواد التعقيم المستخدمة فى البوابة "صديقة للبيئة".

وأضاف أنه حال تطبيق هذه الإجراءات فمصر لن تكون الأولى التى تسعى لتطبيق هذه التجربة، فكل من السعودية والإمارات شرعت بالفعل فى إلزام (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق كل أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، إزالة كافة الكراسى وأماكن الجلوس فى الممرات، بالإضافة إلى وجود وحدات فحص طبى لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل طوال فترة العمل، منع دخول أى شخص يظهر عليه ارتفاع بدرجات الحرارة، مع توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، مطالبا بالاستفادة من تجربة هذه الدول فى مصر.