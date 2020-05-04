شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر قانون البنك المركزى يعمل على حماية الجهاز المصرفى وتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي ، يأتي ليتواكب مع التطورات العالمية ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. ومن اجل تحقيق الفرص العمل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، حيث أكد عامر قائلا : ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل.

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وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.

وأوضح عامر ، أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما سيؤدى الى تحسين تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.