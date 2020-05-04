شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: الإيرادات المتوقعة بالموازنة الجديدة لن تتحقق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تمكن الحكومة من تحقيق الإيرادات الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا "قولا واحدا الإيرادات المُتوقعة بمشروع الموازنة لن تتحقق، وستتراجع بسبب تداعيات كورونا، ويحب أن نضع ذلك فى الاعتبار، الموازنة تمت بناءً على تقديرات مبنية على أوضاع قائمة فى يناير 2020، يعنى قبل ظهور كورونا فى مصر".

ومن ناحيته طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بإرسال تقرير للبرلمان حول تأثيرات المواجهة مع فيروس كورونا على قطاع الصحة، قائلا: "نحن فى حالة حرب، ولابد من توحيد الجهود للمواجهة"، مُحذرا من النقص فى مستلزمات الوقاية فى المستشفيات، قائلا: "إحنا فى حرب جنودها هم الأطباء ولا يجب أن نخذلهم، خاصة أن المستشفيات تطلب تبرعات من جهات مختلفة من أجل تحقيق عنصر الوقاية".

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وقال الشريف: "الموازنة فى ظل الأزمة لا يمكن أن تعبر عن أرقام واقعية، ولابد من زيادة موازنة هيئة الإسعاف، وإصدار تقرير واضح من وزارة الصحة حول تأثير الأزمة على القطاع، لا يمكن أن نقول كله تمام دون دراسة مؤثرات المواجهة مع فيروس كورونا على موازنة الصحة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.