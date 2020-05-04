شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" يُعد دراسة بشأن الحوافز المادية والعينية للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأطقم الطبية يتصدون للأزمة الحالية التى تمر بها مصر والعالم كله، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى بمختلف مستوياته داخل وزارة الصحة، وإعادة النظر فى الحوافز المادية والعينية، لافتا إلى أنه أعد دراسة بشأن الحوافز المادية والعينية للأطقم الطبية، مؤكدا أيضا على ضرورة معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية التى تتوفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المُستجد معاملة الشهداء، وأن يتم معاملة أسرهم معاملة أسر الشهداء، على أن يتم صرف مكافأة ومعاش الشهداء لأبنائه وأسرته، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين بوزارة الصحة من الوزيرة لأصغر موظف لمواصلتهم العمل ليلا نهارا.

وتطرق سالم إلى نظام تسجيل الأطباء بالمستشفيات، وتساءل عن آخر دفعة من الأطباء تم تعينهم من كليات الطب والصيدلة والتمريض، وهل تم وضع المخصصات المالية لهم فى موازنة وزارة الصحة عن العام المالى 2020/2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.

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كما وجه النائب مصطفى سالم سؤالا آخر لمسؤلى وزارة الصحة بشأن مدى جاهزية مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات عزل للمصابين بكورونا ، مؤكدا أن هذه المستشفيات غير جاهزة خاصة مستشفى حميات سوهاج، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات تعليمية جاهزة كالمستشفى التعليمى بسوهاج ورغم ذلك لم تستخدم كمستشفيات عزل، قائلا "نريد معرفة هل المستشفيات التعليمية تابعة لوزارة الصحة أم لوزارات أخرى، أم أنها مستقلة"، مطالبا بالإسراع بإيفاد لجنة من وزارة الصحة لمحافظة سوهاج لاختيار مستشفى جاهزة للتشغيل كمستشفى للعزل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المستشفيات التعليمية تحت إشراف وزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة هى من تُحدد المستشفيات التى تصلح للعزل من عدمه.