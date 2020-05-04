شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الحكومة مش غاوية تفرض ضريبة وكلنا فقراء مفيش داعى لمواقف سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البلاد تمر بظرف معين، يتطلب وفرة مالية لمواجهته في إشارة إلي مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19، مضيفاً : الدولة مش غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً، لكننا في ظل ظروف معينة تتطلب مواجهتها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي شهدت تهكم النائب محمد سليم علي التعديلات المقدمة من الحكومة بقوله إن وزير المالية عين المواطن كحارس قضائي علي أمواله، وأنه سيتقدم بمشروع قانون ممائل للصين بأن تؤل أمواله بعد وفاته للدولة.

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تابع عبد العال معلقاً علي أحد النواب الذي قال "الناس فقراء"، بتأكيده : إحنا كلنا فقراء وأنا أنتمي إلي أفقر محافظة علي مستوي الجمهورية، فلا داعي لتسجيل مواقف سياسية علي حساب المصلحة العامة".

ويتضمن مشروع القانون، زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.