شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان الطوارئ اجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في بيان لها، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواري في البلاد لمدة 3 شهور.

وذكرت اللجنة العامة فى بيان بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء بيان رئيس الوزراء هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب

وأشارت اللجنة العامة، إلى أن اللجنة قدمت التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر 1973.

كما أشارت اللجنة إلى إنه نظرت موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ. حيث استعرضت ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس صباح أمس الأحد 3/5/2020 عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن الجميع يدرك حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفى ظل هذا الوضع هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر، ومصر لا تخشى أى تهديد أو كيد لها، ولن تتزعزع عقيدتها بأن تحيا بلدًا آمنًا يحفظها الله تعالى، ويحفظ جندها خير أجناد الأرض.

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كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تأثرت بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، وأن الحكومة قد وضعت خططًا احترازية سبقت بها معظم دول العالم، وأنه تمت مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة هذه التداعيات، ومن توقف أو انخفض انتاجه من المصانع.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وذكرت اللجنة العامة، إنه بعد تبادل الرأي والمناقشة، تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس.