شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"خطة البرلمان": نناقش موازنة الصحة فى اجتماع غير صحى.. ويطالب بمراعاة الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة بمراعاة الوقت المخصص لاجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021، قائلا: "المفارقة إننا نناقش موازنة وزارة الصحة فى اجتماع غير صحى وغير آمن، والقاعة نفسها غير آمنة صحيا نسبة إلى عدد الحضور".

وناشد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أعضاء اللجنة بالتركيز خلال كلماتهم على ملاحظاتهم على مشروع موازنة وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها، وألا يتطرق الحديث لتقييم أداء وزارة الصحة أو مشاكل الدوائر، مطالبا ممثلى الحكومة بالتركيز على التعديلات التى تطلبها وزارة الصحة فى موازنتها.

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كما وجه عيسى التحية إلى كل من ينتمي للقطاع الطبى، قائلا: "كل التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض، هناك أطباء لم يدخلوا منازلهم ولم يرو أبنائهم منذ نحو 60 يوما، فلهم جميعا كل التحية والتقدير".