شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلب دعم موازنتها بـ2 مليار جنيه لتوفير مستلزمات الطب الوقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، بدعم مُخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بمشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه لشراء مهمات ومستلزمات الطب الوقائى وأدوات العقيم والتطهير اللازمة للمستشفيات، خاصة فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى كفاية مهمات الوقاية والتعقيم بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، لافتا إلى أنه قد ورد إليه شكاوى من عدد من الأطباء بمستشفيات العزل بشأن دم توافر مستلزمات الطب الوقائى وأدوات التعقيم والتطهير.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.