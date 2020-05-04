شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بزيادة مُخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غياب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021، قائلا: "كيف تغيب الوزيرة عن مناقشة موازنة الصحة"، وتابع: "كل من حضروا من الوزارة والهيئات قالوا كله تمام ومش عايزين زيادات".

وتساءل خليل عن مصير موازنات 27 مديرية صحية فى المحافظات، وعن نصيب المديريات من زيادة بند الأجور بموازنة وزارة الصحة بأكثر من 300 مليون جنيه، كما لفت إلى أن الزيادة التى طرأت على مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) من مشروع موازنة الوزارة غير كافية فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنها ارتفعت من 3.9 مليار جنيه إلى 5 مليارات، مطالبا بزيادتها إلى 8 مليارات جنيه، كما طالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 7 إلى 10 مليارات جنيه، وإطلاع اللجنة على موارد التأمين الصحى الشامل.

واتفق معه الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،مطالبا بمزيد من الاهتمام بقطاع بالصحة بشريا وخدميا، قائلا: "وإن لم نفعل سنضيع فرصة عمرنا أن يكون هناك منظومة صحية قوية وراسخة فى مصر"، وتابع: "التأمين الصحى يتحمل مسئولية 50% من المواطنين والعلاج على نفقة الدولة يتحمل الباقى"، مضيفا: "النواب أكثر حرصا من ممثلى الحكومة على زيادة موازنتهم".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.