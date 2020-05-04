ترشيحات الحظر.. كيف غيّر شمس الدين التبريزي مسارالصوفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب: قواعد العشق الأربعون

الكاتبة: أليف شفق

ترجمة: خالد الجبيلي

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صدرت عن: دار طوى

منذ أيام رشحنا كتاب "مثنوى" كدرة للكتب الصوفية، لكن ربما نحتاج قراءة القليل عن حياة كاتبه "جلال الدين الرومي"؛ في تلك الرواية حكايتين متوازيتين إحداهما في زمننا المعاصر والأخرى في القرن الثالث عشر، حيث نلتقي بـ"إيلا" بطلة الرواية التي تعمل في دار نشر وتعاني من خيانات زوجها، أُرسلت لها مخطوطة رواية عن مقابلة جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، لنقرأ معها المخطوط ونعرف كيف غيّر حياتها وتبدأ في مراسلة الكاتب لتعرف أكثر عن حياة "جلال الدين الرومي"، والحكاية الأخرى في الرواية تحدث في القرن الثالث عشر حيث تستعرض حياة الشاعر قبل مقابلة رفيقه الروحي "شمس الدين التبريزي " في إيران وكيف غيّر وجهة نظره في أمور الحياة ليضع قواعد أساسية للفكر الصوفي ويبرز إسمه كأحد أبرز الصوفيين.