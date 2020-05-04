اقتصاد هونج كونج ينكمش بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

انكمش اقتصاد منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة بنسبة 9ر8% في الربع الأول من العام الجاري وذلك في أكبر انخفاض على الإطلاق؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وقال السكرتير المالي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "بول تشان مو" – في تصريح اليوم /الاثنين/- إنه إذا تم احتواء تفشي المرض على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يتعافى اقتصاد هونج كونج تدريجيا في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأثرت أسهم هونج كونج بإضطراب سوق الأسهم الخارجية وعوامل آخرى، حيث انخفضت الأسهم بشكل حاد في أول يوم تداول في مايو، إذ انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 2ر4%.

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