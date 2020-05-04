بولندا تنفي إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل

نفت الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في بولندا، اليوم الإثنين، إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم الأحد المقبل، بسبب عدم حصول تشريع عقدها عبر البريد على الموافقة حتى الآن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه على الرغم من عدم إصدار إعلان رسمي بولندي في هذا الصدد إلا أن نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين، أوضح أن الحكومة تنظر في تأجيل التصويت الانتخابي إلى

17 أو 23 مايو الجاري، وهو ما اقترحه رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي منذ عدة أيام.

وترغب الحكومة البولندية في إجراء التصويت عبر البريد بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلا أن التشريع لم تتم الموافقة عليه حتى الآن ومن المقرر أن يُطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل.