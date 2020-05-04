نفت الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في بولندا، اليوم الإثنين، إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم الأحد المقبل، بسبب عدم حصول تشريع عقدها عبر البريد على الموافقة حتى الآن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه على الرغم من عدم إصدار إعلان رسمي بولندي في هذا الصدد إلا أن نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين، أوضح أن الحكومة تنظر في تأجيل التصويت الانتخابي إلى17 أو 23 مايو الجاري، وهو ما اقترحه رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي منذ عدة أيام.
وترغب الحكومة البولندية في إجراء التصويت عبر البريد بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلا أن التشريع لم تتم الموافقة عليه حتى الآن ومن المقرر أن يُطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بولندا تنفي إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.