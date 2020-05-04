تونس تنطلق في تخفيف القيود وتدخل الحجر الصحي الموجه

دخلت تونس، صباح اليوم الإثنين، المرحلة الأولى في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه بعد شهر ونصف من الحجر الصحي العام بالبلاد، الذي فرضته السلطات في إطار الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وسمحت السلطات بمقتضى الحجر الصحي الموجه بالاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية على غرار المصانع والمهن الحرة وقطاع النقل، وفرضت إجراءات وقائية إلزامية على هذه القطاعات من بين إجبارية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب إجبارية نقل الركاب

في وسائل النقل العمومي بنسبة 50% فقط تفاديا للاكتظاظ.

ويمتد الحجر الصحي الموجه حسب ما أقرته الحكومة التونسية على 3 مراحل: المرحلة الأولى من 4 مايو/أيار الجاري إلى يوم العيد، المرحلة الثانية من 24 مايو إلى 4 يونيو/ حزيران المقبل، المرحلة الثالثة من 4 إلى 14 يونيو.