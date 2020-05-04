كوريا الشمالية تنشر رسالة جديدة لزعيمها كيم جونغ أون

واصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد غيابه لمدة 20 يومًا عن الأنظار، نشاطه داخليًا، منهيًا الشائعات التي دارت حول تعرضه لمشكلة صحية، وفقًا لوكالة سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "الزعيم كيم جونغ أون شكر موجهين مثاليين لترويج سياسات الحزب على مجهوداتهم ودورهم لارشاد العمال". جونغ أون شكر موجهين مثاليين لترويج سياسات الحزب على مجهوداتهم ودورهم لارشاد العمال". وقالت الصحيفة "إن الموجهين الذين تلقوا تقديرات الزعيم، يعتزمون الرد عليها بتشجيع العمال على السير قدما للأمام في الحرب النظرية مع تفعيل ثورتنا". بتشجيع العمال على السير قدما للأمام في الحرب النظرية مع تفعيل ثورتنا". وكان جونغ أون، اختفى من وسائل الإعلام الرسمية لأسابيع، الأمر الذي أثار موجة من التكهنات حول صحته ومكانه، لكن وسائل الإعلام في كوريا الشمالية نشرت يوم السبت الماضي صورا لكيم في مراسم افتتاح مصنع للأسمدة.

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