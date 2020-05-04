الملك وولي العهد يهنئان ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى ملك مملكة هولندا، الملك فيليم ألكساندر، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة إلى ملك مملكة هولندا، الملك فيليم ألكساندر، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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