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1645 حالة اضافية.. ارتفاع قياسي للإصابات بوباء كورونا في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 03:34 مساءً - مشاركة

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وقال المتحدث باسم

محمد العبد العالي: “برصد 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين”.

واشار العبد العالي خلال مؤتمر صحفي إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور.

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اشاارة الى ان معدل اليوم يمثل رقماً قياسياً جديداً للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في ، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552.

وذكر العبد العالي أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي السعودي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، ليصل عدد ضحايا “كورونا” في المملكة إلى 191 متوفياً.

وأعلن العبد العالي عن رصد 342 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4476 شخصاً.

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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