1645 حالة اضافية.. ارتفاع قياسي للإصابات بوباء كورونا في السعودية

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وقال المتحدث باسم

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1645) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (342) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (4476) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/QIseBYVPK4 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 4, 2020

محمد العبد العالي: “برصد 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين”.

واشار العبد العالي خلال مؤتمر صحفي إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور.

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اشاارة الى ان معدل اليوم يمثل رقماً قياسياً جديداً للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552.

وذكر العبد العالي أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي السعودي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، ليصل عدد ضحايا “كورونا” في المملكة إلى 191 متوفياً.

وأعلن العبد العالي عن رصد 342 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4476 شخصاً.