إيران تغير عملتها بعد إقرار “قانون حذف أربعة أصفار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 03:34 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية.

وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء “قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون.”

ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان “لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان.”

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وكانت فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 بالمئة من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالى 156 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية اليوم.

ويعني ذلك أن من لا يحمل بطاقة مصرفية عليه أن يتخلّى عمليا عن النقود المعدنية وأن يحمل رزما من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.

وعند التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، كانت قيمة الدولار 32 ألف ريال، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة جعلته يتدهور كثيرا.

وتسببت العملة المتدهورة والتضخم المرتفع في تفجير احتجاجات متقطعة منذ أواخر عام 2017.