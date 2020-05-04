كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر زيمبابوي تناشد المقرضين الأجانب لمنع "كارثة" فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه زيمبابوي نحو كارثة صحية واقتصادية من جائحة فيروس كورونا المستجد لأن متأخرات ديونها تعني أنها لا تستطيع الوصول إلى المقرضين الأجانب، كما حذر مثولي نكوبي، وزير المالية، في رسالة إلى صندوق النقد الدولي.

وقال مثولي نكوبي، في الرسالة المؤرخة في 2 أبريل واطلعت عليها "رويترز"، اليوم الاثنين، إن زيمبابوي بحاجة إلى بدء محادثات وتطبيع العلاقات مع الدائنين الأجانب لتسوية متأخراتها المتراكمة منذ عقود وإلغاء التمويل الذي تمس الحاجة إليه.

وأضاف "نكوبي"، في الرسالة: "تقترح السلطات الزيمبابوية إجراء حوار رفيع المستوى بشأن التخفيف من التدهور الاقتصادي والاجتماعي من جائحة فيروس كورونا COVID-19 من خلال إزالة المتأخرات التحويلية ... التي ستعاني البلاد من كارثة صحية واقتصادية".

وأردف "نكوبي"، في الرسالة: "بشكل تراكمي، يمكن أن ينكمش اقتصاد زيمبابوي بنسبة تتراوح بين 15٪ و 20٪ خلال 2019 و 2020. هذا انكماش كبير له عواقب اجتماعية خطيرة للغاية".

وقد أرسل إلى صندوق النقد الدولي ونسخ إلى البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي ورئيس نادي باريس للدائنين السياديين.

وامتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق على الرسالة المسربة. وأكد مسؤول في الوكالة طلب عدم نشر اسمه تأكيد استلام الرسالة.

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توقف المقرضون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن إقراض زيمبابوي في عام 1999 بعد تخلف الدولة عن سداد ديونها.

وقد دفع ذلك الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي وطباعة الأموال لتمويل عجز الميزانية، مما دفع التضخم إلى 676.39٪ في مارس على أساس سنوي، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت زيمبابوي تصارع أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقد، والتي اتسمت بالنقص في العملات الأجنبية والأدوية والكهرباء مع تزايد الإحباط من حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

أبلغت زيمبابوي عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة فقط. ومع ذلك، كانت الآثار الاقتصادية لإغلاقها مدمرة. يحتاج أكثر من نصف سكان زيمبابوي البالغ عددهم 15 مليون نسمة بالفعل إلى مساعدات غذائية بعد الجفاف في عام 2019، بحسب الحكومة ووكالات المساعدة التي تقلصت الاقتصاد بنسبة 6٪.

ووعد الرئيس الأسبوع الماضي بتقديم حزمة تحفيز قيمتها 720 مليون دولار للشركات المتعثرة، لكنه لم يذكر مصدر الأموال.

ولم يرد "نكوبي" والمتحدث باسمه على أسئلة "رويترز". ولم يرد مسؤولو الخزانة على الفور على طلب للتعليق.

وقال الوزير، إنه مقابل الدعم الخارجي، ستجري زيمبابوي إصلاحات سياسية واقتصادية.