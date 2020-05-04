كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير صيني داخلي يحذر بكين من مواجهة رد فعل عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر تقرير صيني داخلي من أن بكين تواجه موجة من العداء المتزايد في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي يمكن أن يدفع العلاقات مع الولايات المتحدة إلى المواجهة، وفقًا لما كشفه أشخاص مطلعون على الورقة لوكالة "رويترز".

وقالت المصادر: "خلص التقرير، الذي قدمته وزارة أمن الدولة أوائل الشهر الماضي إلى كبار قادة بكين بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، إلى أن المشاعر العالمية المعادية للصين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمن عام 1989".

ونتيجة لذلك، تواجه بكين موجة من المشاعر المعادية للصين بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب الوباء وتحتاج إلى الاستعداد في أسوأ سيناريو للمواجهة المسلحة بين القوتين العالميتين، وفقًا لأشخاص مطلعين على محتوى التقرير، الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المسألة.

وأعد التقرير معاهد العلاقات الدولية المعاصرة في الصين، وهي مؤسسة فكرية تابعة لوزارة أمن الدولة، أكبر جهاز استخبارات في الصين.

لم تطلع "رويترز" على الورقة الموجزة، ولكن تم وصفها من قبل الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بنتائجها.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان ردًا على أسئلة من "رويترز" بشأن التقرير "ليس لدي معلومات ذات صلة".

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ليس لدى وزارة أمن الدولة الصينية تفاصيل الاتصال العامة ولم يتسن الاتصال بها للتعليق.

ولم يرد معاهد العلاقات الدولية المعاصرة في الصين، وهو مركز أبحاث ذي نفوذ كان حتى عام 1980 داخل وزارة أمن الدولة ويقدم المشورة للحكومة الصينية بشأن السياسة الخارجية والأمنية، على طلب للتعليق.

لم تستطع "رويترز" تحديد إلى أي مدى يعكس التقييم الصارم الموصوف في الورقة المواقف التي يشغلها قادة الدولة في الصين، وإلى أي مدى سيؤثر على السياسة، إذا كان ذلك على الإطلاق.

لكن عرض التقرير يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها بكين مع التهديد برد فعل عنيف يمكن أن يهدد ما تعتبره الصين استثماراتها الاستراتيجية في الخارج ورؤيتها لمكانتها الأمنية.

لم تستطع "رويترز" تحديد إلى أي مدى يعكس التقييم الصارم الموصوف في الورقة المواقف التي يشغلها قادة الدولة في الصين، وإلى أي مدى سيؤثر على السياسة، إذا كان ذلك على الإطلاق.

لكن عرض التقرير يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها بكين مع التهديد برد فعل عنيف يمكن أن يهدد ما تعتبره الصين استثماراتها الاستراتيجية في الخارج ورؤيتها لمكانتها الأمنية.

يُنظر إلى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها في أسوأ مراحلها منذ عقود، مع تعميق نقاط عدم الثقة والاحتكاكات من مزاعم الولايات المتحدة بشأن الممارسات التجارية والتكنولوجية غير العادلة إلى النزاعات حول هونج كونج وتايوان والأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.