كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر حفل زفاف يتسبب بإصابة 15 حالة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عراقية، بإصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة بغداد.

وفي مقطع فيديو، قال مدير دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، جاسب الحجامي، إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبينا أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف جاسب الحجامي، أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي"، محذرًا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

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ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.