كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تنضم إلى الدول بحذر في تخفيف الإغلاق والمسؤولين يحذرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت إيطاليا من بين عدد كبير من البلدان التي خففت قيود الإغلاق، اليوم الاثنين، لإحياء اقتصاداتها، لكن المسؤولين حذروا من التحرك بسرعة كبيرة مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 3.5 مليون على مستوى العالم وتقترب الوفيات من ربع مليون.

بدأت إيطاليا، من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم، في تخفيف أطول فترة إغلاق في أوروبا، مما سمح لحوالي 4.5 مليون شخص بالعودة إلى العمل بعد ما يقرب من شهرين في المنزل، كما أوردت وكالة "{ويترز".

كما كانت إسبانيا ونيجيريا وأذربيجان وماليزيا وإسرائيل وتونس ولبنان من بين الدول التي خففت بعض القيود، وأعادت فتح المصانع، ومواقع البناء، والحدائ ، ومصففي الشعر والمكتبات. في الولايات المتحدة، أعاد نصف الولايات تقريبًا فتح اقتصاداتها جزئيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا التخفيف مع استمرار المعدل اليومي لحالات فيروس كورونا COVID-19 الجديدة حول العالم في نطاق 2 ٪ -3 ٪ خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من ذروة بلغت حوالي 13 ٪ في منتصف مارس.

وارتفعت الحالات العالمية إلى حوالي 3.52 مليون، وفقًا لإحصاءات "رويترز" المستندة إلى بيانات حكومية. ومع ذلك، قد تتسبب الحالات في أعراض خفيفة فقط ولا يتم اختبار كل شخص يعاني من الأعراض، في حين أن معظم البلدان تسجل وفيات المستشفيات فقط.

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وقال بيتر كولينيون، طبيب الأمراض المعدية وأخصائي الميكروبيولوجي في مستشفى كانبرا الأسترالية لـ"رويترز": "لا يزال يتعين علينا أن نكون متشككين بشأن الأرقام التي نحصل عليها".

وأضاف "كولينيون": "يمكننا بسهولة الحصول على موجة ثانية أو ثالثة لأن الكثير من الأماكن ليست محصنة"، مشيرًا إلى أن العالم كان أقل بكثير من مناعة القطيع، الأمر الذي يتطلب تعافي حوالي 60 ٪ من السكان من المرض.

لا تُعاد فتح البلدان تدريجيًا إلا بسبب هذه المخاوف.

في إيطاليا، حيث قتل الفيروس التاجي الجديد ما يقرب من 29,000 شخص، يمكن للمصانع إعادة تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة، ويمكن إعادة فتح الحدائق، بينما يمكن للأقارب أن يجتمعوا مرة أخرى.

ومع ذلك، فقد تم إخبار الأصدقاء بالفصل عن بعضهم البعض ويجب أن تظل معظم المحلات مغلقة حتى 18 مايو. لا يمكن للمطاعم والبارات تقديم الوجبات السريعة، في حين ستظل المدارس ودور السينما والمسارح مغلقة في المستقبل غير المحدد.