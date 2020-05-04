كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في بنجلاديش 10 الآف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش تجاوز عشرة آلاف، اليوم الاثنين، مع تزايد الإصابات بوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

أبلغت بنجلاديش عن 688 حالة جديدة من فيروس كورونا COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة هذا المرض منذ أن أبلغت عن أول حالة لها منذ شهرين إلى 10،143. ارتفع عدد الوفيات إلى 182 من 177، وفقًا لوكالة "رويترز".

أعيد فتح أكثر من 2000 مصنع للملابس في بنجلاديش تم توريدها إلى العلامات التجارية العالمية الأسبوع الماضي بعد إغلاق استمر لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس، لكن معظم الاقتصاد لا يزال غير متصل بالإنترنت.

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بعض أكبر شركات الملابس في العالم بما في ذلك Gap Inc، و Zara-مالك شركة Zara مصدر إمداداتها من بنجلاديش، مما سمح لمصنعي الملابس، الذين يتركز معظمهم حول العاصمة دكا ومدينة شيتاغونغ الساحلية، باستئناف العمل الأسبوع الماضي.

تضم بنجلاديش حوالي 4000 مصنع ملابس يعمل فيها 4.1 مليون عامل، وقد حذرت مجموعات الصناعة في هذا القطاع من أن الإغلاق الذي بدأ في 26 مارس وإلغاء الطلبات قد يتسبب في خسارة البلاد 6 مليارات دولار من عائدات التصدير في هذه السنة المالية.

وقد استأنف المنافسون مثل فيتنام والصين وكمبوديا عملياتهم بالفعل.

وأبلغت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة المسؤولين الحكوميين، أن المدارس والكليات قد تضطر إلى إغلاقها حتى سبتمبر إذا لم يتحسن الوضع.