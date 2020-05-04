كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحذر من تعليق تطعيم الأطفال وسط أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن قرارات بعض الدول الأوروبية بتعليق تطعيم الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قد تسبب مشاكل خطيرة.

وقالت أندريا عمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمشرعي الاتحاد الأوروبي: "من الواضح جدًا أننا سنحصل على حصر من الأشخاص والأطفال الذين لم يتم تطعيمهم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن معظم الدول الأوروبية لا تزال تقدم بعض التطعيمات الأساسية للأطفال ضد أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال، لكنها حذرت أيضًا من أن بعض الدول علقت جميع اللقاحات خلال الوباء. لم تذكر تلك الدول.