كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و161، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت في وقت سابق تسجيل 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي المصابين 13409، تعافى منهم 1372.

وفي سياق متصل، انهار مستشفى ميداني قطري مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعدما هبَّت على رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، دون سقوط ضحايا.

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وشيدت الدوحة المستشفى المؤقت الجديد والمصنوع من الخيام، قبل نحو أسبوعين، في منطقة "أم صلال" شمال العاصمة الدوحة، ويضم 3 آلاف سرير في مرحلته الأولى لاستخدامها في العزل الميداني، وفق تقارير محلية قطرية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما يفر عدد من الأشخاص من المكان في مؤشر على إمكانية وجود خسائر بشرية، سواء إصابات أو وفيات.

ولم تصدر وزارة الصحة القطرية التي أوعزت بتشييد المستشفى سابقاً، أي بيان حول انهياره حتى الآن، فيما تلقت الوزارة انتقادات لاذعة من مواطنين قطريين شكلت لهم الحادثة صدمة بسبب حاجة البلاد لمزيد من المقرات الصحية المجهزة لاستيعاب العدد المتزايد من مرضى فيروس كورونا.