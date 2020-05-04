كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعتزم فتح المدارس بدءا من 13 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأنها ستعيد فتح المدارس على مراحل بدءًا من 13 مايو، حيث انخفض العدد اليومي للحالات المحلية بفيروس كورونا المستجد قرب الصفر خلال الأيام الأخيرة.

وقال وزير التعليم يو إيون هاي، في مؤتمر صحفي متلفز: "نحن نستعد الآن لافتتاح المدارس مع إدارة المخاطر اليومية للمرض"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "إذا تبين أن أحد الطلاب مصاب بالفيروس، فستتخذ السلطات الصحية الإجراء اللازم وستتحول المدرسة إلى صفوف عبر الإنترنت."

وأردف "يو"، أن الطلاب الصغار سيستأنفون الدراسة على مراحل بين 20 مايو و 1 يونيو.

وحثت السلطات الصحية على اليقظة بمجرد تجمع 5.5 مليون طالب ابتدائي ومتوسط وثانوي في الفصول الدراسية وهم يقومون بتدريبات وهمية ويقومون بإعداد إرشادات في حالة حدوث أي زيادة في الإصابة.

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لقد مكنت الاختبارات واسعة الانتشار وتتبع الاتصال المكثف وتطبيقات التتبع كوريا الجنوبية من الحد من انتشار الفيروس دون عمليات الإغلاق المكثفة التي شوهدت في بلدان أخرى.

لكن بداية الفصل الدراسي الربيعي تم تأجيله أربع مرات منذ شهر مارس خلال حملة إبعاد اجتماعي مكثفة، أجبرت المدارس على عقد دروس عبر الإنترنت.

يُسمح لكبار السن في المدرسة الثانوية الذين يستعدون لامتحان القبول السنوي في الكلية عالي التنافسية، والذي تم تأجيله لمدة أسبوعين حتى 3 ديسمبر، بحضور الفصول الدراسية من 13 مايو.

يجب على الطلاب والمعلمين ارتداء الكمامات ماعدا أثناء وجبات الطعام، ومسح مكاتبهم والحفاظ على المسافة أثناء التنقل.

سيُطلب من المدارس أيضًا إجراء فحوصات تطهير ودرجة حرارة منتظمة وإعادة ترتيب المقاعد.

جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تخفيف الحكومة للقواعد البعيدة من 6 مايو، مما مكن بعض المرافق العامة مثل المتاحف والمكتبات من إعادة فتحها على مراحل.