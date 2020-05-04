شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 04/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

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