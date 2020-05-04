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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 04/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف.
وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية
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